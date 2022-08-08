Пострадавшая от собаки девочка в Хакасии лишилась уха

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Хакасии четырехлетняя девочка потеряла ухо после нападения собаки. «КП - Красноярск» писал об этом случае на прошлой неделе – тогда на девочку бросилась домашняя собака, которая принадлежала бабушке и дедушке малышки. Ребенка с травмами и укусами увезли в больницу, а случаем заинтересовался Следком.

РЕН-ТВ сообщает, что ребенку после нападения пришлось ампутировать ухо. Причина столь агрессивного поведения неясна – по данным телеканала, животное прожило с владельцами 15 лет, поэтому и находилось на участке без привязи.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, а в ситуации разбираются следователи. Никаких уголовных дел заведено пока не было, а собака остается на участке – хотя, возможно, уже с поводком на шее.