В Канске осудили председателя СНТ, который похищал взносы пенсионеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске вынесли приговор мужчине, который, будучи председателем садового товарищества, присваивал взносы соседей. Он с 2020 по 2021 год собирал деньги за воду и электричество. Однако в какой-то момент жители садоводства внезапно оказались должниками по ЖКХ.

Жители садоводства, обнаружив долги, провели ревизию и выяснили, что председатель не платил по счетам. Деньги, которые они ему сдавали, мужчина тратил на оплату кредита за свою машину.

Когда ему предложили добровольно возместить украденное, председатель пошел в отказ. В свою очередь садоводы обратились в суд. Приговор оказался мягким – всего 2 года условно, однако с мужчины также взыщут весь причиненный ущерб.