Здание кинотеатра «Эпицентр» в Красноярске выставили на продажу за 130 миллионов

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В Красноярске выставили на продажу здание кинотеатра «Эпицентр». Объявление появилось на различных торговых площадках в сети. Владельцы продают не сам кинобизнес, а лишь здание, в котором арендует помещения кинотеатр.

Здание продается за 130 миллионов рублей, при этом владелец готов поторговаться. В объявлении говорится, что в здании находится «действующий бизнес и готовый арендный бизнес. Также нового владельца соблазняют свежим ремонтом и стабильными платежами, с которыми вложение окупится за 7-8 лет.

«Дела» пишут, что кинотеатр нес убытки последние полгода работы. Возможно, это связано с запретом зарубежных новинок кино к прокату в России и как следствие, падению выручки и посещаемости кинотеатра.