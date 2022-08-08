Водитель снегоболотохода перевернулся с пассажиром под Красноярском

Фото: ГИБДД Красноярского края

Водитель снегоболотохода погиб после ДТП под Красноярском. Мужчина сегодня ночью ехал в сторону Подгорного – на 8 километре «Обхода ЗАТО Железногорск» он по какой-то причине съехал на обочину и перевернулся.

В момент аварии вместе с водителем находилась его 40-летняя пассажирка. Оба были в застегнутых шлемах, а женщина была также пристегнута ремнем безопасности. Возможно, это ее и спасло – женщину после аварии с травмами доставили в больницу.

58-летнему водителю повезло меньше, он после ДТП скончался на месте. Позже полицейские выяснили, что снегоболотоход он взял в аренду у некой компании, при том что не имел прав для такой категории транспорта.