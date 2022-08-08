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Происшествия8 августа 2022 12:22

В Красноярске загорелся деревянный барак на Судостроительной

В ЧП обошлось без жертв - здание было давно расселено
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске после пожара выгорел старый деревянный барак на правобережье. ЧП произошло в районе Судостроительной, 25, буквально под окнами многоэтажек-новостроек. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:30.

В инциденте обошлось без пострадавших, поскольку ранее дом был расселен. Само здание было рассчитано на четыре квартиры.

Отметим, что подобных бараков на Судостроительной, возле новостроек, достаточно много. Практически все они подлежат расселению – к примеру, в «Белых росах» такие же бараки снесли ради строительства сквера.