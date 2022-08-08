Стало известно, почему в Красноярске пропали автобусы 32 маршрута Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней назад студенты запустили петицию с требованием вернуть автобусы 32-го маршрута. Он связывал юридический институт и институт торговли и сферы услуг на Маерчака с левобережным кампусом СФУ на Сопке. После того, как он пропал в декабре 2021 года, студентам приходится добираться с пересадками (хотя расстояние не такое уж и большое).

В мэрии «Проспекту Мира» пояснили, что ищут нового перевозчика. А что же прежний? Зампредседателя краевой ассоциации перевозчиков Константин Кнапнугель рассказал, что тот обанкротился из-за низких заработков на нем и оттока кадров. С 2015 года на этом маршруте сменились 6 перевозчиков. Причина у всех одна схожая: слишком мало пассажиров. То есть затраты велики, отдачи мало. Водители жаловались на низкую зарплату, увольнялись и переходили с автобусников на дальнобойщиков.

Добавим, что петиция студентов СФУ уже набрала около 400 подписей.