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Общество8 августа 2022 9:45

Красноярцы смогут оплатить проезд в электричке через QR-код

Это стало возможным благодаря обновленному мобильному приложению для оплаты проезда в общественном транспорте
Источник:kp.ru
Фото: Красноярска железная дорога

Фото: Красноярска железная дорога

Жители Красноярска через обновленное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте теперь смогут рассчитаться за проезд в электричках. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярска», которое ранее действовало только в автобусах, троллейбусах и трамваях, теперь позволит рассчитаться за проезд в электричке. Скачать его можно бесплатно в любом популярном магазине приложений.

Алгоритм работы с приложением абсолютно такой же: необходимо или отсканировать QR-код, или ввести цифровой код маршрута. После оплаты необходимо показать кассиру онлайн-чек с экрана телефона.