Красноярцы смогут оплатить проезд в электричке через QR-код

Фото: Красноярска железная дорога

Жители Красноярска через обновленное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте теперь смогут рассчитаться за проезд в электричках. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярска», которое ранее действовало только в автобусах, троллейбусах и трамваях, теперь позволит рассчитаться за проезд в электричке. Скачать его можно бесплатно в любом популярном магазине приложений.

Алгоритм работы с приложением абсолютно такой же: необходимо или отсканировать QR-код, или ввести цифровой код маршрута. После оплаты необходимо показать кассиру онлайн-чек с экрана телефона.