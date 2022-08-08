На въездах в Красноярский край установят шесть новых стел за 6 миллионов рублей

На въездах в Красноярский край установят шесть стел за 6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На въездах на территорию Красноярского края установят стелы. Всего их будет шесть, на что планируется потратить шесть миллионов рублей. На сайте госзакупок появилось объявление о поисках проектировщика. Заказчиком является краевое агентство госзаказа.

Конкретных требований к форме стел нет. Но она должна быть такой, чтобы смотрелась эффектно в любое время года. На каждой должна быть надпись «Красноярский край». С защитой от вандалов, с подсветкой и с благоустроенной вокруг территорией. Причем потенциальные участники торгов должны представить по три варианта на выбор.

Сбор заявок – до 23 августа, торги – 30 августа. Готовность проектов – до 22 ноября. Такие вот сжатые сроки. А установят их на региональных автодорогах на границах с Хакасией: возле поселка Шира и на трассе Ачинск - Ужур – Троицкое. С Кемеровской областью: на трассе Дубинино – река Урюп. На федеральных трассах места пока не определили. Но наверняка это будут границы с Иркутской и Кемеровской областями и с Тувой.