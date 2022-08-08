В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего ребенка. Фото: СК

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Уголовное дело завели на 50-летнего отца ребенка по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности». Расследование уже завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе краевого следкома рассказали подробности трагедии. В сентябре 2021 глава семьи приобрел щенка. Порода сомнительная, помесь кавказской овчарки и дворняги. Но мужчине импонировало, что щенок должен вырасти крупным. При этом хозяин его воспитанием не занимался, не дрессировал. Выпустил бегать свободно по двору (а живет он в частном доме на улице Каурова), без привязи – на этом и все. Видимо, в его понимании так из собаки получится хороший сторож.

Вечером 18 мая 2022 года сынишка с разрешения отца вышел во двор гулять. Собака наскочила на него, повалила на землю и стала кусать. Судебно-медицинская экспертиза установила на теле мальчика множественные комбинированные раны, несовместимые с жизнью, на шее, голове, туловище и конечностей. Мать ребенка находилась на работе.