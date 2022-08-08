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Общество8 августа 2022 8:13

На День города в Красноярске выступят «Иванушки International», «Яхонт» и запустят фейерверк

В мэрии поделились планами
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На День города в Красноярске выступят «Иванушки International», «Яхонт» и запустят фейерверк

На День города в Красноярске выступят «Иванушки International», «Яхонт» и запустят фейерверк

Фото: Мария ЛЕНЦ

День города в Красноярске будут праздновать три дня – с 26 по 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 27 августа на Площади Мира в Красноярске в 21:00 выступит группа «Иванушки International». 26 августа концерт в честь своего 30-летия проведет легендарная красноярская группа «Яхонт».

Кроме того, красноярцев ждут различные творческие площадки в рамках проектов «В центре Мира», «Бульвар души» и на других праздничных площадках. Подробнее здесь.