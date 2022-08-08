Участок Дрокинской горы в окрестностях Красноярска продают за 100 миллионов рублей. Фото: сайт Avito

На Avito можно встретить немало нестандартных объявлений. Либо предлагают работу, которую не найти в общем классификаторе. Либо продают какие-то эксклюзивные вещи. На днях там появилось объявление о продаже земельного участка. Но не просто участка, а прямо на вершине и склоне Дрокинской горы, совсем рядом со знаменитым поклонным крестом (его высота составляет 47 метров, что делает его самым высоким в России и третьим по величине в мире).

Автор объявления сообщил, что площадь участка составляет 9,6 гектаров, цена вопроса – 100 миллионов рублей. Там земля сельхоназначения, пишут Gornovosti. Если это так, что для строительства там зданий она не предназначена. Хотя продавец призывает: «У кого есть интересные, классные идеи, что должно быть на горе - пишите, звоните. Может совместными усилиями получится сделать наш город на одну локацию интереснее.