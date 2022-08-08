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Общество8 августа 2022 5:10

В Красноярске после многочисленных жалоб оштрафовали мебельную фирму

Клиенты были недовольны сроками работы и качеством
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске после многочисленных жалоб оштрафовали мебельную фирму

В Красноярске после многочисленных жалоб оштрафовали мебельную фирму

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после многочисленных жалоб клиентов оштрафовали «Студию корпусной мебели». Руководитель регионального управления Роспотребнадзора рассказал, что количество жалоб измеряется десятками с начала года. И все они касаются в сроках работы и качестве изготовленной мебели.

- В результате анализа договора, заключаемого с потребителями, установлено, что мебельная компания в 10 раз занижала размер неустойки, которую она должна была выплачивать заказчику при нарушении сроков оказания услуг, - сообщил глава ведомства.

По закону размер неустойки составляет в день (или час – если срок оказания услуги определен в часах) 3 процента от общей стоимости услуги, а фирма в договоре указывала всего 0,3 процента. Кроме того, есть нарушения по части информации о предоставляемой услуге.

По итогу за ущемление прав потребителя заведено 10 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафа составила 60 000 рублей. Кроме того, фирму обязали исправить процент неустойки в договоре.