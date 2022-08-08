На юге Красноярского края сгорел склад с рапсовым маслом. Фото: ГУ МЧС по краю

На юге Красноярского края сгорел склад, на котором хранилось рапсовое масло и жмых. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГУ МЧС России по краю. Произошло это утром сегодня, 8 августа, в селе Селиваниха Минусинского района. Информация на телефон экстренной службы поступила в 07:17 часов по местному времени. В тот момент, когда пожарные прибыли на место, металлический ангар уже пылал внутри целиком. Локализовать его удалось в 08:38 на площади 600 квадратных метров.

Всего на тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Уничтожено огнем, по предварительной версии, около 15 тонн продукции. Что касается причин, ответ на этот вопрос должны дать дознаватели. Это может быть и неосторожное обращение с огнем, и короткое замыкание, и поджог – гадать не будем.