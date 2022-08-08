В Красноярском крае с начала сезона утонули 48 человек, в том числе 9 детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Купальный сезон еще не завершен, впереди еще пара-тройка недель, когда жители края будут приходить на реки и озера, чтобы искупаться. Следовательно, еще две-три напряженных недели для спасателей. В идеале хочется, чтобы сезон завершился без трагических происшествий. В целом статистика этого лета пугает: с начала лета на водоемах края погибли 48 человек, из них 9 детей.

Последний случай произошел накануне, 7 августа, на Ангаре в Енисейском районе. Двое мужчин и женщина на лодке пытались преодолеть речной порог, не смогли – врезались в камни, перевернулись. Один мужчина сумел спастись. Тело другого мужчины вытащили из ледяной воды очевидцы, а утонувшую женщину нашли ниже по течению, уже в Енисее, в районе поселка Епишино. Следком проводит проверку этого случая.