Красноярцы смогут задать свои вопросы по телефону социальной поддержки населения Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края смогут задать все вопросы, касающиеся социальной поддержки, по телефону. С сегодняшнего дня, 8 августа, запускается единый контакт-центр. Как рассказали в министерстве соцполитики края, проект реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации края, одобренной губернатором Александром Уссом, совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом. Его целью является улучшение информированности граждан по вопросам получения мер социальной поддержки, предоставляемых различными органами.

- Запуск данного сервиса, я считаю, очень важен для жителей края, так как он поможет получить быстрые и четкие ответы на вопросы по всем направлениям социальной сферы, - сказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Конкретно: звонки на многоканальный номер 8-800-6-000-000 бесплатны как абонентов стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Позвонив на этот номер, гражданин сначала услышит виртуального помощника. Если в типовых ответах не получит нужной информации, тогда его соединят с оператором.

Помимо вопросов, относящихся к компетенции министерства социальной политики края, позвонивший в контакт-центр может также проконсультироваться по вопросам, касающимся деятельности бюро медико-социальной экспертизы. Предполагается, что в дальнейшем к сервису подключатся специалисты Пенсионного фонда, Роструда и Фонда социального страхования.