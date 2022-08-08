В Красноярске в Зеленой роще погиб мотоциклист. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Произошло это накануне, 7 августа, в период времени с 20 до 21 часа, на перекрестке Металлургов и Николаева. По предварительной информации автомобиль «Тойота Королла» поворачивал налево и не пропустил мотоцикл, у которого было преимущество движения. В итоге байкер влетел в бок иномарке, а его водитель погиб на месте. Судя по фотографиям, которые появились в паблике «ЧП Красноярск», смерть наступила еще до приезда медиков: несмотря на наличие шлема, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В комментариях горожане обсуждают манеру вождения байкеров (стилистика сохранена):

- На хорошей скорости летел. Удар сильный был – видела это все. До сих пор перед глазами это.

- Мы вчера стояли на краевой в ту сторону, летело 3 мотоцикла да так сильно на одном колесе все, страшно визжали. Сели в 77 автобус, приехали туда и уже такое. Это они же, точно и мотик похож.

- Все как всегда – видимо, нужно как с оружием – чтоб 5 лет на мопеде ездили, а потом разрешение на покупку спорт байков.