Сын лесного пожарного из Красноярского края участвует в фотоконкурсе на самую летнюю улыбку

Фото: Сергей Островский

В фотоконкурсе «Улыбнись лету-2022!» участвует много детей. Один из них – Сережа Островский из Абана. Мальчику всего один год. Самая большая радость для него, когда папа дома. А летом это особенно сложно! Ведь он работает в краевом Лесопожарном центре и потому все дни проводит на работе- тушит лесные пожары. Часто бывает в командировках.

«Папа и сын, одно лицо. Сын очень скучает по папе, поэтому эта улыбка бесценна. Редкие встречи», - написала мама нашего юного участника.

Сейчас за фотографию Сережи и его папы проголосовали более 80 человек. Напоминаем, фотоконкурс «Улыбнись лету-2022!» — это проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск. Как раз сейчас на сайте «Комсомолки» проходит голосование за участников, которое продлится по 15 августа.

Итоги станут известны18 августа. Победителями станут трое конкурсантов, которые станут лидерами народного голосования.

Можно даже проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Торжественное награждение состоится 19 августа. Победители получат дипломы, подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и наших партнеров.

Проголосовать за участников можно по этой ссылке.