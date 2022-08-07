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Здоровье7 августа 2022 10:00

В Красноярском крае выявили почти 200 случаев коронавируса

Почти половина случаев приходится на жителей Красноярска
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Красноярском крае выявили 194 новых случая заболевания коронавирусом. Почти половина всех заражений, а именно 84, приходится на Красноярск. Также за минувшие сутки от ковида скончался один пациент.

Ранее в Минздраве отметили наплыв желающих вакцинироваться от ковида красноярцев. Это связали с новым ростом ковидной заболеваемости и очередной волной пандемии, которую прогнозируют на осень.

– Если в начале июля у нас были дни, когда приходило порядка 30 человек во все филиалы и вакциномобиль, то за четверг мы иммунизировали 223 человека, включая наш передвижной пункт, – отметила главврач Красноярской межрайонной больницы №2 Татьяна Черных.