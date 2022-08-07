Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 августа 2022 8:14

Водителя «Соляриса» увезли в больницу после жесткой аварии с внедорожником в Красноярске

Джип на полной скорости протаранил выезжавшую с парковки легковушку
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске произошло серьезное ДТП на улице Калинина. Там столкнулись Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Сама авария случилась вечером в субботу, 6 августа.

Внедорожник въехал в легковушку, которая не уступила ему дорогу, выезжая с парковки. От удара «Солярис» серьезно покорежило. Сообщается, что водителя легковушки увезли в больницу, но характер его травм пока неизвестен.

Есть вероятность, что водитель «Тойоты» также нарушил правила и превысил скорость. Момент аварии сняла уличная камера – на кадрах видно, что внедорожник врезается в легковушку на огромной скорости и тащит ее еще несколько метров, несмотря на то, что водитель «Тойоты» успел дать по тормозам.