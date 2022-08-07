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Происшествия7 августа 2022 7:09

Два человека погибли из-за столкновения лодки с речным порогом в Красноярском крае

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Служба спасения Красноярского края

Фото: Служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае произошла трагедия на воде – три человека на лодке столкнулись с речным порогом. Двое из находившихся в плавсредстве погибли на месте, а их тела позже нашли спасатели.

В краевой службе спасения рассказали, что ЧП произошло во время сплава в Енисейском районе. Точные обстоятельства происшествия пока неясны, сейчас в деле разбираются следователи.

Спасатели рассказали, что тело одного из погибших – мужчины, – почти сразу нашли и вытащили очевидцы аварии. Тело второй погибшей, женщины, спустя некоторое время нашли спасатели в районе поселка Епишино.