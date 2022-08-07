Житель Дудинки получил несколько лет тюрьмы за кражу дешевого телефона

Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края местного жителя приговорили к 3,5 годам тюрьмы за кражу чужого телефона. Мужчина не просто похитил вещь, но пошел на обман владельца, поэтому его действия квалифицировали как «Мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана».

Инцидент произошел еще в феврале. В полицию обратился местный житель, который заявил, что у него украли телефон. Стоимость гаджета была небольшой – всего около 10 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что накануне познакомился с некими мужчинами и пригласил их к себе в гости. Во время застолья один из них попросил телефон и вышел в подъезд, якобы позвонить. После этого ни его, ни свой гаджет хозяин больше не видел.

Полиция по горячим следам задержала вора: оказалось, 33-летний похититель ранее уже был судим. Телефон он украл для личного пользования. В итоге суд приговорил похитителя к отсидке в колонии строгого режима.