Житель Красноярска случайно нашел наркотики и пойдет под суд за их хранение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция закончила расследование дела местного жителя, обвиняемого в хранении наркотиков. Его задержали в июне в центре города – у полицейских вызвало подозрения поведение парня. Во время досмотра у 24-летнего красноярца нашли пакетики с неким веществом, которое позже оказалось героином.

Сам молодой человек утверждал, что наркотики не покупал специально, а якобы нашел в городе. По рассказу красноярца, он проходил мимо гаражного массива в Центральном районе и заметил участок под деревом, на котором как будто недавно раскапывали землю.

Любопытство взяло верх, и парень явился на место ночью. Он раскопал подозрительное место и нашел в земле замотанный в изоленту сверток. Внутри оказались 15 пакетиков с веществами – часть из них молодой человек употребил, и с еще десятком пакетиков в кармане отправился гулять по улицам.

На красноярца завели дело о хранении наркотиков по 228 статье, полиция закончила расследование и утвердила обвинение. Уголовное дело было отправлено в Центральный районный суд, где его в ближайшее время начнут рассматривать. Приговор едва ли будет мягким - парень уже имеет за плечами судимость за кражи.