В Красноярском крае мужчина во время пьянки попытался зарезать собутыльников

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

Краевой СК расследует убийство, которое произошло в Эвенкийском районе. Там после пьяной потасовки от ножевых ранений скончался мужчина. Жертв, на самом деле, могло быть куда больше, но остальных пострадавших успели спасти врачи.

Как рассказали в СК, поножовщина произошла в поселке Куюмба. 35-летний житель Туруханского района приехал туда вместе со своим приятелем подзаработать – мужчины должны были строить дом. Парочка познакомилась с компанией местных и вместе они устроили вечеринку на берегу местного озера.

Позднее собутыльники переместились на съемное жилище туруханца, где продолжили алкогольные возлияния. Спиртное лилось рекой, но к ночи между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Тогда приезжий схватил со стола нож и начал резать своих обидчиков.

Мужчина убил одного из участников конфликта – 46-летнего собутыльника, который от полученных ран скончался на месте. Также он изрезал еще трех человек, но их с ножевыми ранениями успели доставить в больницу.

Самого жителя Туруханска после ночной резни задержала полиция. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство – мужчину решением суда отправили под стражу.