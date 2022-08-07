С красноярских «Столбов» вынесли упавшего со скалы мужчину

Скала "Китайская стена". Фото: kras-stolby.ru

Спасатели вытащили туриста, который получил травмы во время похода по «Столбам». Вчера днем он упал с большой высоты в районе скалы «Китайская стена». Мужчина остался жив, но не мог самостоятельно передвигаться, рассказали в краевой службе спасения.

На место выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они смогли найти мужчину, вынесли его до выхода из заповедника, где пострадавшего передали врачам.

Отметим, что личность пострадавшего не раскрывается. В службе спасения уточнили, что мужчине 49 лет.