В Красноярском крае нашли ушедшего из дома подростка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае нашли подростка, который ушел из дома 5 августа. Как рассказали в МЧС, поиски были организованы накануне в Краснотуранском районе. Мальчика искали силами полицейских, спасателей, а также местных волонтеров.

В ведомстве рассказали, что 15-летний парень не вернулся домой в село Лебяжье в назначенное время. Подробности поисков не уточняются, но мальчик в итоге был найден живым и невредимым.

В Службе спасения Красноярского края добавили, что за минувшие сутки также искали двоих грибников – мужчины, который исчез 4 августа в лесу в районе поселка Краснокаменск, и женщины, которая 5 августа ушла в лес за грибами в районе платформы Крючково. Женщину в итоге удалось найти, а вот следов мужчины поисковики пока не обнаружили.