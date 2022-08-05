В Красноярске мать упавшего с 4-го этажа мальчика приговорили к 200 часам общественных работ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор 23-летней местной жительнице за оставление сына, выпавшего с 4-го этажа, одного. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ночью 24 апреля под окнами дома на Марковского был обнаружен плачущий от боли мальчик. Оказалось, что ребенок выпал из дома на 4 этаже. Мамы дома в этот момент не было. Позднее она пояснила, что ушла в кафе и надеялась, что сын не проснется.

Мальчик же вышел на незастекленный балкон, забрался на табурет и выпал. Ребенок получил травмы, упав на асфальт. На девушку же завели уголовное дело по статье «оставление ребёнка в опасности». В итоге жительницу Красноярска приговорили к 200 часам обязательных работ.