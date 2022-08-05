В Красноярске на трех улицах нанесут новую разметку

В Красноярске на трех улица нанесут новую разметку. Фото: городская администрация

В Красноярске нанесут новые разметки на улицах Дубровинского, Парижской Коммуны и Лесопарковой. Об этом сообщают в городской администрации.

- На Парижской Коммуны разметка изменится на участках – от Карла Маркса до Мира, и от Мира до Ленина. Новая разметка разрешит водителям выстраиваться в два ряда перед светофором;

- На Лесопарковой разметку изменят на участке от проспекта Свободный. Здесь так же позволят водителям двигаться по двум полосам в направлении Свободного и обратно;

- На Дубровинского разметкой изменят ширину правой полосы от Кирова до Диктатуры Пролетариата. Здесь есть несколько парковочных карманов, в том числе возле ЗАГСа. Припаркованные автомобили часто затрудняют проезд по крайней правой полосе, поэтому еще немного расширят, левую же полосу незначительно сократят.

Изменения вступят в силу уже на текущей неделе. Дороги подготовлены.