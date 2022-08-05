«Россети ФСК ЕЭС» внедрила дистанционное управление на ключевой подстанции Хакасии

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») совместно с Системным оператором (АО «СО ЕЭС») перевели на дистанционное управление подстанцию 220 кВ «Тёя» – важный центр питания южного хода Транссиба. Это повысило эффективность управления объектом, также снабжающим электроэнергией поселок Вершина Тёи, где находятся Изыхгольское железорудное месторождение и база для подготовки сборных команд России по лыжным гонкам.

На энергообъекте обеспечена возможность дистанционного управления выключателями и разъединителями напрямую из регионального диспетчерского центра Системного оператора. Применение новой технологии позволит сократить время проведения оперативных переключений, свести к минимуму риски ошибок персонала и связанных с этим технологических нарушений.

Проект дистанционного управления реализован в рамках комплексной модернизации подстанции, сделавшей ее объектом нового поколения, где установлено современное коммутационное оборудование, внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также система цифровой связи и автоматизированная система управления технологическими процессами.

Техническое переоснащение подстанции 220 кВ «Тёя» связано со строительством линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» между Кузбассом и Хакасией. Проект, завершение которого намечено на конец текущего года, входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018, а также в макропроект «Россети ФСК ЕЭС» по развитию системы внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба.

Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» призывают к соблюдению правил в охранных зонах ЛЭП

Сибирские энергетики «Россети ФСК ЕЭС» напоминают:нарушение правил поведения вблизи подстанций и линий электропередачи влечет за собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения региона.

За эксплуатацию магистральных сетей напряжением от 220 тысяч вольт и выше в Красноярском крае и Республиках Хакасия, Тыва отвечают специалисты Красноярского и Хакасского предприятий «Россети ФСК ЕЭС». В их задачи входят модернизация подстанций и ЛЭП, развитие инфраструктуры, своевременное выполнение ремонтов и технического обслуживания электросетевого оборудования.

Повреждение воздушных линий электропередачи – одна из распространенных причин отключения энергии. Часто аварии происходят из-за нарушения требований законодательства и пренебрежения элементарными правилами безопасности. Несанкционированные строительные работы, проезд грузоподъемных машин и механизмов, рубка деревьев вблизи ЛЭП – все это может не только стать причиной отключения электричества, но и привести к гибели людей.

Согласно Постановлению Правительства № 160 для воздушных линий 220 кВ охранные зоны установлены на расстоянии 25 метров от крайнего провода в обе стороны, для ЛЭП 500 кВ – 30 метров.

В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- устраивать любые свалки и склады,

- размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов,

- разводить огонь,

- взбираться на опоры,

- проводить строительные, монтажные работы, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений,

- проводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн,

- проводить горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель,

- запускать любые летательные аппараты, включая воздушных змеев, спортивные модели и другие беспилотники,

- выполнять посадку и вырубку деревьев и кустарников.

По статистике, большинство нарушений в охранной зоне ЛЭП происходит из-за невнимательности или беспечности. Однако есть категория людей, которые делают это сознательно. Ради наживы они срезают металлоконструкции опор, подвергая при этом риску не только свою жизнь, но и надежное электроснабжение региона.

Воровство металла с ЛЭП – серьезное преступление, за которое грозит уголовная ответственность. За повреждение объекта энергетики похитители получают до десяти лет лишения свободы (статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Уголовная ответственность ждет и приемщиков ворованного металла - по статье 175 УК РФ до 7 лет.