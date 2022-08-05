Под Красноярском после посещения «Бархат-Парка» отравились три человека

Красноярский Роспотребнадзор проверит «Бархат-Парк» после жалоб на отравление. Фото: vk.com/barhat_park

Красноярский Роспотребнадзор выясняет обстоятельства отравления посетителей «Бархат-Парка» в Березовском районе. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Среди посетителей аквапарка зарегистрировано три случая острой кишечной инфекцией. Заболевшие связывают это с посещением «Бархат-Парка». Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, что несколько красноярцев пожаловались на симптомы ОКИ 31 июля. Признаки отравления они почувствовали на следующий день. В администрации «Бархат-Парка» заявили, что тщательно обрабатывают бассейны.