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Общество5 августа 2022 3:50

Под Красноярском после посещения «Бархат-Парка» отравились три человека

Три человека заболели острой кишечной инфекцией
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярский Роспотребнадзор проверит «Бархат-Парк» после жалоб на отравление. Фото: vk.com/barhat_park

Красноярский Роспотребнадзор проверит «Бархат-Парк» после жалоб на отравление. Фото: vk.com/barhat_park

Красноярский Роспотребнадзор выясняет обстоятельства отравления посетителей «Бархат-Парка» в Березовском районе. Об этом сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Среди посетителей аквапарка зарегистрировано три случая острой кишечной инфекцией. Заболевшие связывают это с посещением «Бархат-Парка». Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, что несколько красноярцев пожаловались на симптомы ОКИ 31 июля. Признаки отравления они почувствовали на следующий день. В администрации «Бархат-Парка» заявили, что тщательно обрабатывают бассейны.