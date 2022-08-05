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Общество5 августа 2022 2:23

В Красноярске в районе Плодово-ягодной станции нашли двух заблудившихся женщин

Их искали чуть более двух часов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске в районе Плодово-ягодной станции нашли двух заблудившихся женщин

В Красноярске в районе Плодово-ягодной станции нашли двух заблудившихся женщин

Фото: Мария ЛЕНЦ

4 августа в районе Плодово-ягодной станции на окраине Красноярска нашли двух заблудившихся пожилых женщин. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Женщины отправились в лес собирать дикоросы, но заблудились. Их поисками занялись волонтеры и полицейские. На поиски ушло чуть больше 2 часов.

Обеих пенсионерок вывели из леса. В поисковой операции принимали участие 23 человека и 7 единиц техники.