В Красноярске жители Удачного выступили против новой лестницы на склоне Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители элитного красноярского района Удачный выступили против строительства лестницы на склоне у остановки «Живописная». Напомним, что открытие нового туристического объекта анонсировали в мэрии.

Одним из противников строительства лестницы стал ресторатор Владимир Владимиров. Он заявил, что петицию против возведения объекта подписали 403 жителя района. Люди опасаются, что после строительства лестницы в районе возникнут проблемы с мусором и парковкой, повысится пожароопасность.

Кроме того, лестницу будут строить напротив окон многих жителей Удачного. Люди боятся повторения ситуации с Торгашинской лестницей, где из-за отсутствия полноценной парковки, возникают заторы, а очередь из машин растягивается на сотни метров.

В мэрия поясняют, что парковка все-таки планируется, но она будет небольшая. Автомобилистам советуют оставлять машины возле супермаркета «Империя вкуса».