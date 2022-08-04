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Происшествия4 августа 2022 13:34

В Черногорске проверяют нападение собаки на четырехлетнюю девочку

Ребенок, судя по всему, хотел поиграться с домашней дворнягой
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Черногорске домашняя собака напала на 4-летнюю девочку. Сообщение об этом сегодня поступило в краевой СК: по данным ведомства, девочка пострадала от собаки, когда находилась в гостях у бабушки.

ЧП произошло в частном доме на улице Садовой. Девочка отправилась гулять по огороду, откуда зашла в ограду дома. В этот момент бабушка и дедушка услышали крик ребенка: они обнаружили внучку с укусами головы, уха и руки.

Судя по всему, девочку покусала домашняя собака, которая находилась на участке без привязи. Дворняга оказалась не очень крупной, но ребенку все равно потребовалась помощь врачей – ей даже провели операцию. Сейчас следователи проверяют историю, но пока в СК не заводили уголовных дел.