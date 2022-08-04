На красноярских «Столбах» открыли цивильные туалеты

Фото: нацпарк "Столбы"

В красноярском заповеднике «Столбы» с 1 августа заработали два новых теплых туалета. Их разместили на кордоне Лалетино и 2-ой Поперечной – помещения оборудованы по современным стандартам и представляют собой полноценный санузел, а не просто «дырку в полу».

– Новые сооружения, как и все инфраструктурные объекты национального парка, некапитального строения, возведены на винтовых сваях. Каждое из них общей площадью 63 квадратных метра, рассчитано для разных категорий посетителей, – рассказали в администрации.

Туалеты раздельные: есть помещения для мужчин, женщин и специально оборудованный туалет для инвалидов. Также в санузле присутствуют кабинки для переодевания, и комната матери и ребенка.

Красноярцы отметили, что таких удобств «Столбам» не хватало давно. Однако есть и минус – туалеты работают по расписанию, с 10 до 17 часов, в остальное же время будут закрыты.