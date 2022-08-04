В Красноярске ищут двоих пропавших подростков из детского дома

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск
В Красноярске 30 июля и 1 августа из детского дома №1 ушли двое подростков. Как сообщают волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск», одному из пропавших нужна медицинская помощь.
30 июля последний раз видели 17-летнего Руслана Гирькова. Известно, что он уже ранее убегал из детского учреждения и ему необходим присмотр врачей.
ПРИМЕТЫ Руслана:
рост 180 см., среднего телосложения, светло - серые глаза, русые короткие волосы.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам послеоперационный на груди, грубый голос.
БЫЛ ОДЕТ: зеленая футболка, серые шорты, темно-синие сандалии.
1 августа в 10 утра ушел и не вернулся Кирилл Алехин. Ранее парень в побегах замечен не был.
ПРИМЕТЫ КИРИЛЛА:
рост 170 см., среднего телосложения, серо-голубые глаза, русые короткие волосы.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка на пальце левой руки в виде креста, в левом ухе серьга (кольцо с крестиком).
БЫЛ ОДЕТ: синяя футболка, серые шорты, черные сандалии.
Всех, кому что-то известно о местонахождении парней, просят позвонить по телефонам:
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