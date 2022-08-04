В Красноярске пьяный водитель без прав на Nissan перестроился в Mazda, снес фонарный столб и перевернулся

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Свердловской,129 произошло серьезное ДТП – пьяный водитель без прав на Nissan неудачно перестроился, врезался в автомобиль Mazda, затем въехал в бордюрный камень, снес столб, вылетел на газон и перевернулся. Как рассказали в ГИБДД, к счастью, в аварии никто не пострадал.

Все произошло в 3:40 утра 4 августа. 41-летний автолюбитель ехал по Свердловской в сторону Базайской на Nissan. В какой-то момент он решил перестроиться, но у него на пути оказалась Mazda 3. После столкновения Nissan въехал в бордюр, а Mazda вылетела на тротуар, слегка зацепив дерево. После бордюра Nissan врезался в столб, от удара фонарь вырвало с корнем и погнуло, а иномарка улетела на газон и перевернулась.

К счастью, 23-летний водитель Mazda во время ДТП не пострадал. Также поблизости не было людей, которые не попали ни под одну из машин, которых вынесло с проезжей части.

Сам же водитель Nissan не получил серьезных травм, медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

Как пояснили в ГИБДД, мужчина имел все признаки сильного опьянения, но от медосвидетельствования отказался. Также выяснилось, что он уже был лишен прав, и ездил по городу на автомобиле без водительского удостоверения.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции разбираются в случившемся ДТП, проводят экспертизы и решают вопрос с административной ответственностью виновника.