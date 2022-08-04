Губернатор Александр Усс проинспектировал торговые ряды для дачников в Красноярске

Фото: Александр Черных

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел инспекцию торговых рядов для дачников в региональной столице. Как рассказали в пресс-службе правительства, глава субъекта побывал на ярмарках в Ленинском, Свердловском, Центральном и Железнодорожном районах города, где пообщался с дачниками, торгующими собственным урожаем.

Сейчас в городе есть 65 точек, где оборудовано 723 торговых места. 200 из них появились благодаря инициативе губернатора, который держит на контроле развитие ярмарочной торговли в городе и крае.

Модернизировать ярмарочные площадки помогают и представители бизнеса – часть прилавков изготовили предприниматели. Владельцы крупных торговых точек также приобщаются к делу. С ними проводят работу, чтобы они выделяли и обустраивали места, где любой желающий может продавать продукты, выращенные на личном приусадебном участке.

Как отметил Александр Усс, руководство края начало упорядочивать уличную торговлю еще в прошлом году, чтобы сделать ярмарки удобными и эстетичными. Первые результаты уже есть, но необходимо двигаться дальше.

Организация мест для торговли дачников будет проводиться во всех районах Красноярска, запланировано увеличение количества торговых точек.

- По контракту у нас заказано еще 60 торговых мест. Они были определены с учетом запросов горожан. Сегодня садоводы высказали ряд предложений по улучшению внешнего облика торговых точек. Мы их обязательно учтем, внесем необходимые корректировки в техническое задание по изготовлению локальных мест продаж, сказал исполняющий обязанности главы города Красноярска Владислав Логинов.

Отметим, организация современных и комфортных зон уличной торговли является одним из важных инструментов поддержки местных производителей наряду с ярмарками. В прошлом году Президент страны Владимир Путин поставил перед регионами задачу увеличить их количество как минимум в два раза. В этом году на территории края состоялось более 1200 ярмарок. В Красноярске организовано 10 мест, куда каждые выходные съезжаются сельхозпроизводители и ремесленники с разных районов края.