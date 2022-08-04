В Шарыповском районе две девочки пострадали в серьезном ДТП

Фото: ГИБДД

В Шарыповском районе Красноярского края были госпитализированы две девочки 9 и 14 лет после ДТП на трассе. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, где в это время ехали два других.

Столкновение произошло на 36 км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта. 39-летний водитель на «Фольксвагене» выехал на встречку, где врезался в «Ладу Гранту», которая, в свою очередь, въехала в «Ладу Ларгус».

Девочки ехали в «Ладе Гранте». После столкновения они серьезно пострадали и были госпитализированы. Также в больницу доставили и 72-летнюю пассажирку «Фольксвагена».

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.