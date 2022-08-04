Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Красноярске специалисты Россельхознадзора уничтожили крупную партию нектаринов и персиков из Киргизии – более 8 тонн – зараженных вредителями. Как сообщают в пресс-службе ведомства, пробы показали, что плоды «болеют» из-за «восточной плодожорки».

Зараженные фрукты были замечены во время карантинного фитосанитарного контроля при ввозе плодов на оптовом рынке в Красноярске. Оказалось, что нектарины и персики имеют все признаки заражения карантинными вредителями. Специалисты отобрали образцы из двух партий, чтобы провести анализы.

В результате обнаружилось, что персики и нектарины поедает «восточная плоджорка». Повреждения могут достигать до 100%.

Завоз этих вредителей происходит при транспортировке фруктов, тары для них, либо посадочных материалов.

Собственник, узнав о заражении, принял решение уничтожить всю партию плодов.