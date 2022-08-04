Фото: карта СГК

В часть домов Центрального района Красноярска 4 августа досрочно вернут горячую воду. Об этом в своем телеграм-канале сообщили СГК.

Испытания теплосетей от Красноярской ТЭЦ-1 закончили досрочно. Как рассказали в компании, это стало возможным из-за построенной в прошлом году системе трубопроводов.

Жители Красноярска могут отследить, попал ли их дом в число «счастливчиков» на интерактивной карте по ссылке.

На данный момент во время проверки теплосетей выявлено 44 дефекта, из них устранено пока 10.

Напомним, что с 15 по 22 августа горячей воды не будет в Ботаническом и Северо-Западном. А с 19 по 21 августа в городе частично отключат холодную воду. Под это отключение попадут Советский, Центральный, Октябрьский и Железнодорожный районы.

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Плановое отключение холодной воды отменилось в связи с досрочным выполнением ремонтных работ на Нижне-Атамановском водозаборе. Как рассказал руководитель красноярских систем водоснабжения и водоотведения Олег Гончеров во время отчета СГК об окончании отопительного сезона, далее подготовка к зиме водоснабжения Ленинского и части Кировского районов будет выполняться точечно. (Подробности)