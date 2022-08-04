В Красноярске начался прием заявок от претендентов на должность мэра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 4 августа стартовал прием заявок от претендентов на должность главы города. Об этом сообщают в Горсовете.

Конкурс на выборы нового мэра Красноярска состоится 8 сентября 2022 года. Избирать главу города будет специальная комиссия из 10 человек – тайное голосование пройдет в середине сентября.

От кандидата требуется программа работы и проект социального и экономического развития города на 5 лет. Напомним, что Сергей Еремин сложил свои полномочия главы города 3 августа.