В Красноярском крае предприниматель погасил долг в 75 миллионов после ареста аэролодки, внедорожников и автобусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяново, Красноярский край, 53-летний предприниматель погасил долг перед налоговой в 75 миллионов рублей после того, как у него арестовали внедорожники, автобусы и аэролодку. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, такие меры оказались эффективными.

Сначала судебные приставы отправились в место, где у бизнесмена-должника находился транспортный парк. Там были арестованы два автомобиля и несколько автобусов на общую сумму около 34 миллионов рублей. Затем во время рейда с ГИБДД был остановлен автомобиль Land Rover с прицепом, где находилось аэролодка. Все это тоже было арестовано, имущество оценили в 16,5 миллионов рублей.

После таких решительных мер, должник погасил 75-миллионный долг перед налоговой службой.