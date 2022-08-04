Tele2 ускорила 4G-интернет в спальниках Красноярска

Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшил покрытие мобильного интернета в спальных районах города. На окраинах разместили дополнительные 4G-передатчики, что позволило увеличить емкость сети на 500 000 гигабайт.

Tele2 увеличила емкость сети для повышения скорости мобильного интернета в спальных районах Красноярска. С начала года инженеры компании разместили дополнительные 4G-передатчики в жилых массивах, где пользователи много «качают». Это позволило перераспределить нагрузку на сеть и более эффективно использовать ее ресурсы.

Так, оператор улучшил покрытие мобильного интернета в микрорайонах Солнечный и Зеленая Роща, 5-м микрорайоне жилмассива Северный, а также в жилых домах в районе улиц Елены Стасовой, Алеши Тимошенкова, 60 лет Октября. В микрорайоне Мясокомбинат (Октябрьский район) оператор построил две новые базовые станции, которые обеспечивают жителей голосовой связью и быстрым интернетом.

Дмитрий Горожанинов, директор филиала Tele2 в Красноярском крае:

«В 2021 году мы построили в городе несколько десятков новых базовых станций, чтобы клиенты могли пользоваться интернетом на привычно высоких скоростях. В этом году мы провели локальные улучшения там, где красноярцы стали «качать» еще больше. Ведь только за последний год потребление мобильного интернета в Красноярске выросло на 26%.