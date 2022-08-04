В Красноярском крае за полгода забраковали 76 кг некачественных морепродуктов и рыбы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 6 месяцев забраковали более 76 кг рыбы и морепродуктов. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты проверили более 350 проб продукции. Из них 2,5% проб не прошли испытание по микробиологическим показателям. В общей сложности из оборота пришлось изъять 17 партий рыбы и морепродуктов общей массой 76,63 кг.

Главными причинами изъятия из оборота стали отсутствие маркировки, документов, подтверждающих качество, а также не соблюдение срока годности.