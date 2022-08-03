Женщина водитель с детьми устроила смертельное ДТП в Красноярском крае

Фото: ГИБДД Красноярского края

На трассе «Енисей» в Красноярском крае произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб мужчина-пассажир, находившийся в Kia. Аварию устроила женщина, которая сидела за рулем того же авто.

По данным ГИБДД, авария произошла около 19:30 – женщина вылетела на встречку, где столкнулась с «Хондой». От удара сильно пострадали оба автомобиля, но помощь потребовалась только находившимся в Kia.

Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель и двое детей, которые находились на пассажирском, были доставлены в больницу. Возраст пострадавших в полиции пока устанавливают.