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Происшествия3 августа 2022 15:48

Женщина водитель с детьми устроила смертельное ДТП в Красноярском крае

В аварии погиб мужчина, который ехал вместе с ней и детьми
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

На трассе «Енисей» в Красноярском крае произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух иномарок погиб мужчина-пассажир, находившийся в Kia. Аварию устроила женщина, которая сидела за рулем того же авто.

По данным ГИБДД, авария произошла около 19:30 – женщина вылетела на встречку, где столкнулась с «Хондой». От удара сильно пострадали оба автомобиля, но помощь потребовалась только находившимся в Kia.

Пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Женщина-водитель и двое детей, которые находились на пассажирском, были доставлены в больницу. Возраст пострадавших в полиции пока устанавливают.