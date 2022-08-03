В Красноярском крае будут судить чиновника, который сжег дома на пожарных учениях

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края закончила расследование против чиновника из Уярского района. Работник местной администрации решил организовать пожарные учения, наплевав на предупреждения о сильном ветре. В итоге учебный пожар перерос в реальный – огонь перекинулся на жилые дома.

ЧП произошло 7 мая: чиновник решил во что бы то ни стало устроить пожарно-тактические учения. По задумке, гореть на учениях должна была только сухая трава. При этом диспетчер ЕДДС предупреждал горе-пиромана об усилении ветра, но мужчина все равно решил поджечь траву – причем буквально в полусотне метров от села.

Инициатива обернулась предсказуемо: ветер разогнал локальный поджог до серьезного пожара, огонь перебросился на пару жилых участков поблизости. Возможно, ЧП могли бы предотвратить пожарные, однако вопреки инструкции, на учениях отсутствовал пожарный автомобиль.

В итоге огнем оказались уничтожены два дома, надворные постройки и все имущество владельцев участков. Общий ущерб оценили в 5 миллионов рублей. Теперь Уярский районный суд рассмотрит дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем.