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Политика3 августа 2022 12:54

Лейтенант из Хакасии погиб во время специальной военной операции

Глава республики выразил соболезнования и обещал помочь семье
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство республики Хакасия

Фото: правительство республики Хакасия

В Хакасии простились с военным Егором Кадочниковым. Он погиб 3 июля, во время СВО на Украине. Лейтенанту было всего 24 года, соболезнования его семье выразил глава Хакасии Валентин Коновалов:

– Низкий поклон семье, воспитавшей настоящего мужчину. Сил вам и мужества. Вечная память и слава доблестному воину.

Отметим, что лейтенант проходил службу во Владикавказе. Он служил в батальоне РЭБ и был начальником автомобильной службы. Егора посмертно представили к Ордену Мужества, его семье пообещали оказать всю необходимую помощь.