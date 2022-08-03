Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 12:20

В Красноярском крае уменьшился средний размер взяток

Краевых коррупционеров также ловили на кумовстве и сокрытии доходов
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуре Красноярского края подсчитали размеры взяток, которые получают коррупционеры. Ведомство отметило, что средний размер взятки уменьшился – теперь он составляет всего лишь-то 851 тысячу рублей. Какая сумма взятки была раньше, в прокуратуре не уточнили.

В ведомстве рассказали, что помимо взяток ловили чиновников и на других преступлениях и проступках. Прокуроры выявляли в органах кумовство, привилегированное отношение к родственникам при заключении контрактов, а также сокрытие имущества, незаконных бизнес-активов и доходов.

Среди попавших под проверки ведомств были краевые министерства экологии и строительства, стройнадзор, охрана объектов культурного наследия, районные администрации и Росимущество, где недавно произошел громкий коррупционный скандал.

– Каждое десятое преступление коррупционной направленности, зарегистрированное в Сибирском федеральном округе, совершено в Красноярском крае, – добавили в прокуратуре.