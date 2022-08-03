В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 201 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 201 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 368 804 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 59 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 359 552 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 10 916 человек. Госпитализировано 100 человек.