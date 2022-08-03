В красноярскую больницу №20 привезли ребенка, пострадавшего в ДТП с мотоблоком в Большемуртинском районе. Фото: ГИБДД

В красноярскую больницу №20 привезли ребенка, который пострадал в ДТП с мотоблоком, произошедшем в Большемуртинском районе. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в краевой больнице.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 2 августа. Семья из пяти человек возвращалась от гостей, двигаясь на мотоблоке. Но на 122 километре трассы Енисейск-Красноярск в мотоблок врезался «Ниссан». В итоге погибли 10-летний мальчик и его 42-летняя мама. 47-летний отец и двое детей 12 и 14 лет пострадали.

Больше всего пострадали как раз дети. Требовалась перевозка в Красноярск, но сделать это удалось лишь с одним, второй находится в слишком нестабильном состоянии. Сейчас ребенок находится в 20-й больнице. Его состояние не уточняется.