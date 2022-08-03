Региональные единоросы взяли на контроль ситуацию с демонтажем барельефа на красноярской школе №21

Фото: krasnoyarsk.er.ru

В средствах массовой информации обсуждается сообщение о том, что из-за предстоящего капремонта здание учебного учреждения лишится уникального барельефа с пионерами. Все дело в том, что утвержденный уже проект ремонта не предусматривает реставрацию этого архитектурного элемента. Такое решение красноярцам, конечно же, не понравилось и они его активно критикуют в социальных сетях. Горожан поддержал депутат Законодательного собрания от Единой России, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Евгений Петренко. Народный избранник накануне прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с демонтажем барельефа на красноярской школе №21, расположенной на Свободном проспекте отметив, что партия будет добиваться сохранения исторического объекта:

- Считаю необходимым вмешаться в ситуацию с сохранением уникального барельефа школы №21 на проспекте Свободный г. Красноярска. Эта тема вызвала большой резонанс среди горожан, которые просят не допустить его демонтажа. Школа действительно требует капитального ремонта - ее признали аварийной еще в 2018 году. Наша задача сохранить фигуры советских пионеров. В департаменте градостроительства говорят, что фигуры все же постараются оставить, но путем воссоздания. Сейчас проводят их лазерное сканирование. Данную ситуацию я беру на личный контроль. Подготовил обращение в министерство культуры, министерство образования края и на имя и.о. главы города Владислава Логинова. О результатах буду информировать.

НАША СПРАВКА

Проект «Историческая память» входит в Народную программу партии Единая Россия. В рамках проекта партийцы добиваются изучения и сохранения объектов культурного и исторического наследия, а также влияют на архитектурные и градостроительные решения, связанные с формированием городской среды.